Cesa, riscossione entrate locali: seminario formativo il 26 giugno

Cesa (Caserta) – Si terrà lunedì 26 giugno un seminario formativo sul tema “La riscossione delle entrate locali e la potestà regolamentare”. L’appuntamento è alle ore 14,30 nella sala polivalente “Giancarlo Siani” sita in Piazza De Michele. L’incontro è organizzato dal Comune di Cesa, col patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, Anci Campania, Provincia di Caserta, Dipartimento di Scienze Politiche della Università “Vanvitelli” di Caserta e con la collaborazione di Sogert spa. – continua sotto –

Dopo i saluti del sindaco di Cesa Enzo Guida, previsti gli interventi del presidente del Tribunale di Napoli Nord, Luigi Picardi, del presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca, del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, Gianluca Lauro, del presidente Anci Campania e sindaco di Caserta, Carlo Marino, e di Felice Coppola, presidente Sogert. I lavori saranno moderati dall’assessore al bilancio del Comune di Cesa, Gina Migliaccio.

Previsti gli interventi del professore ed avvocato Sergio Trovato, consulente di società private e amministrazioni pubbliche, giornalista pubblicista, “Consulente di Italia Oggi “e “Milano Finanza”, ex collaboratore de “Il Sole 24 Ore”, consulente scientifico Leggi D’Italia, Consulente Anci”; del professore ed avvocato Tommaso Ventre, docente di governance dei tributi locali e fiscalità degli enti locali presso il Dipartimento di scienze politiche i dell’Università degli studi della Campania “Vanvitelli”; dell’avvocato Alfredo di Franco, civilista del Coa di Napoli Nord; della dottoressa Lucia Esposito, magistrato del Tribunale di Napoli Nord Settore civile/giudice tributario; del professor Fabio Russo, research fellow in diritto tributario Università degli Studi di Napoli Federico II, responsabile scientifico sportello unico fiscale Anci Campania, già responsabile dei programmi di Ricerca della Ssef – Dipartimento Scienze Tributarie, in materia di imposte indirette.

I temi trattati saranno diversi: la riscossione a mezzo ingiunzione e l’accertamento esecutivo, l’alternativa al ruolo e al recupero dei crediti tramite Ader, la potestà regolamentare in materia di riscossione delle entrate locali, le ipotesi di definizione agevolata, l’azione esecutiva e la riscossione coattiva, l’azione giudiziale e il risarcimento danni, la prescrizione dei crediti e l’inesigibilità del credito per mancata attività, la asimmetricità della riscossione delle entrate tributarie, la proporzionalità dell’azione del concessionario ed il controllo della corte dei conti. – continua sotto –

Saranno riconosciuti 3 crediti formativi ordinari per gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord. A cura della locale Pro Loco sarà consentita ai partecipanti una visita alle grotte tufacee del territorio con degustazione di vino Asprinio.