Castel Volturno, l’Ic Pinetamare partecipa al progetto “Golf a scuola”

Castel Volturno (Caserta) – Legalità, inclusione, lotta al bullismo oltre ad essere i pilastri fondamentali dell’offerta formativa dell’Istituto comprensivo “Castel Volturno Villaggio Coppola” sono diventati il leit motiv di tutte le attività che la scuola propone ai propri ragazzi per una crescita nella consapevolezza e nell’autonomia. – continua sotto –

Non solo temi importanti ma sfide quotidiane che la scuola affronta per combattere tutti i giorni una lotta per una società più giusta e solidale. Promuovere la cultura nella scuola significa educare gli alunni al rispetto della persona attraverso la consapevolezza di diritti e doveri. Il compito è, quindi, quello di incoraggiare i ragazzi a sviluppare la propria coscienza civile e ad assumere un numero sempre più impegnativo di responsabilità. E il golf, con la sua naturale combinazione di caratteristiche, sta rappresentando una significativa fonte di esperienza per gli alunni che acquisiscono competenze indispensabili per la crescita, come il controllo di sé, il senso di solidarietà, la capacità di collaborare per un fine comune, il rispetto per l’ambiente, dal momento che lo sport contribuisce a far amare la vita.

“Per ben tre anni abbiamo aderito al progetto ‘Golf a scuola’ e ogni anno è stato sempre più coinvolgente e i nostri alunni sono cresciuti e si sono appassionati sempre di più”, afferma la referente Pina Gagliardi e fervida fautrice dell’iniziativa. “Da tre anni a questa parte – continua – ogni volta che ho riproposto il progetto alle mie colleghe, tutte l’hanno sempre accolto con grande entusiasmo e nonostante fossimo alla conclusione dell’anno scolastico, di tante attività e incombenze burocratiche, nessuna si è tirata indietro. Siamo un team collaudato, entusiasta, affiatato e instancabile. Grazie alla bravura e alla pazienza dei nostri fidati maestri Toti, Mario e Fabrizio tanti sono gli insegnamenti che i nostri ragazzi hanno interiorizzato: il golf non è solo uno sport per ricchi ma per tutte le ‘tasche’, non è solo per anziani, ma per tutti dai più giovani ai più piccoli, migliora la concentrazione e lo sviluppo della mente, aumenta l’autostima, sviluppa la pazienza e aumenta la tolleranza alla frustrazione”.

“La collaborazione con la Feder Golf Campania, inaugurata tre anni fa e rinforzata nel tempo è per noi la punta di diamante di un’attenzione alla pratica sportiva come strumento di crescita personale e sociale”, dichiara il dirigente scolastico Vincenzo Maiorca. “Per noi – continua il preside – è tuttavia ancora un punto di partenza nella crescita e qualificazione della nostra offerta formativa”. Un ringraziamento speciale è andato alla Federazione Italiana Golf che da tre anni ormai ha con l’Ic Pinetamare un rapporto privilegiato non solo in campo sportivo ma in questa strada verso la legalità, l’inclusione, la lotta al bullismo e al razzismo. – continua sotto –

Anche quest’anno 30 e più le ore che la Federazione sta regalando generosamente, con lezioni sia per classe a scuola sia plenarie, sul campo da golf del Circolo Volturno. E puntualmente alla fine dell’Open day i piccoli golfisti chiedono ai maestri del golf e ai docenti “L’anno prossimo lo faremo di nuovo?”. Grazie al responsabile regionale Marco Ibello che accoglie con entusiasmo tutte le nostre proposte, quest’anno si terranno ben due open day presso il campo di golf, le classi coinvolte non saranno solo tre ma cinque e 120 alunni avranno la possibilità di tirare la loro pallina in buca. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA