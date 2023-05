Aversa, Olimpiadi del Patrimonio: medaglia d’oro per tre studentesse del Liceo Cirillo

Aversa (Caserta) – Grande entusiasmo e viva soddisfazione si respirano da qualche giorno tra i corridoi dell’illustre Liceo Classico e Musicale “Domenico Cirillo” di Aversa. Lo storico liceo ha ottenuto un altro prestigioso e ambito riconoscimento: il primo posto alla fase nazionale della 17esima edizione delle Olimpiadi del Patrimonio. Vincitrici della medaglia d’oro sono risultate tre studentesse dell’indirizzo Classico: Caterina Garofalo (3D), Chiara Maria Tamburrino (3L Biomedico) e Sara Trombetti (4F Cam). – continua sotto –

Il team del Cirillo, dopo aver sbaragliato gli altri concorrenti delle ben 18 squadre campane, si era già qualificato con il punteggio più alto in Italia per la finale, che si è svolta lo scorso 3 maggio presso il Liceo “Torquato Tasso” di Roma. Tema scelto per il 2023 è stato “Alla scoperta dell’antico Egitto”, in occasione del bicentenario della decifrazione della celebre Stele di Rosetta e del primo secolo dalla scoperta della tomba di Tutankhamon. Con un totale di 30 punti le brillanti studentesse normanne hanno superato numerosi discenti provenienti da tredici diverse regioni italiane dal nord, come Piemonte, Veneto e Lombardia, al sud (Sicilia, Calabria, Basilicata), passando naturalmente per il centro (Toscana, Lazio, Marche).

La squadra del Cirillo è riuscita a strabiliare tutti grazie a un originale lavoro intitolato “L’Horus di Napoli”, nel quale hanno inteso illustrare tematiche concernenti sia l’Antico Egitto sia l’influenza di questa grandiosa civiltà sulla regione Campania, abbracciando la Regio Alessandrina e il beneventano Tempio di Iside, e richiamando alla memoria anche riferimenti alla cabala napoletana e alla folkloristica figura della “janara” di Benevento. Tuttavia il team non ha certamente dimenticato le proprie radici aversane: infatti, tra i numerosissimi argomenti esaminati, le partecipanti hanno voluto anche raccogliere informazioni video sul monumentale complesso di San Francesco delle Monache di Aversa.

La giuria ha dimostrato il proprio grande apprezzamento non solo attribuendo loro il punteggio massimo, ma anche giustificando il risultato eccezionale con un'eloquente motivazione: "Per il taglio originale, i contenuti approfonditi e radicati sulle emergenze del territorio. Presentazione brillante fuori da ogni schema predefinito. Molto appassionata e coinvolgente l'esposizione".

Da parte del preside dell’Istituto, Luigi Izzo, dello staff dirigenziale e di tutta la comunità educante del Liceo “Cirillo” sono giunti i più sentiti ringraziamenti e complimenti tanto alle tre bravissime studentesse, quanto naturalmente al referente del progetto, il professor Carmelo Menna, stimato docente di Storia dell’Arte, che ha seguito e spronato le vincitrici, incoraggiandole, grazie alla disponibilità che lo contraddistingue, ad appassionarsi sempre più alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico delle nostre terre, a dimostrazione ancora una volta della perenne validità dei valori culturali della civiltà classica e umanistica.