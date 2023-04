Campania, De Luca: “Piano paesaggistico entro il 2024”

Il piano paesaggistico regionale della Campania sarà adottato entro il prossimo anno, forse prima. A tracciare la strada il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a Napoli nel corso di una conferenza stampa di presentazione della versione preliminare del piano che, ha spiegato il governatore, dovrà colmare quelle lacune normative nella gestione urbanistica che hanno permesso che in Campania potessero sorgere 80mila alloggi abusivi. – continua sotto –

Per De Luca è necessario “capire che c’è un paradosso: l’Italia è il Paese che ha la normativa vincolista più pesante al mondo e contempo reamente ha il livello più alto al mondo di abusivismo”. Perché, ha avvertito il governatore, “se si immagina di bloccare l’evoluzione di un territorio non è che si difende il paesaggio ma si alimenta l’abusivismo perché la vita delle persone e l’economia vanno avanti. Il problema è mandare avanti gli investimenti, la trasformazione urbana in maniera ordinata e corretta, ovviamente salvaguardando il territorio ma consentendo lo sviluppo dell’economia e del lavoro. Altrimenti non salvaguardiamo niente”.

Dei dettagli del piano paesaggistico ha parlato l’assessore regionale all’Urbanistica, Bruno Discepolo. Sui risvolti economici del Piano paesaggistico è intervenuto il presidente di Ance Campania, Luigi della Gatta.

