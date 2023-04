Prodotti tipici aversani: basta con gli scippi! Scarica “Osservatorio Cittadino” del 23 aprile

E’ in edicola, o nelle attività commerciali, da domenica 23 aprile, il nuovo numero di “Osservatorio Cittadino”, il quindicinale gratuito di Aversa e Agro Aversano diretto da Margherita Sarno. – continua sotto –

In copertina una celebre scena del film “Miseria e Nobità”, interpretato da Totò, quella in cui Pasquale chiede a Felice di comprare, tra tante cose, mezzo chilo di mozzarella di Aversa. Un riferimento cinematografico legato alla tutela dei prodotti tipici della tradizione aversana, come appunto la mozzarella di bufala, ma anche la polacca. A tal proposito, arriva un appello a istituzioni e imprenditori di Maurizio Pollini, vicepresidente della Camera di Commercio di Caserta, che rivendica l’aversanità di tanti prodotti eccellenti dell’enogastronomia che affondano le loro origini nell’Aversa dei tempi passati ma che oggi sono a rischio di essere sottratti al patrimonio culturale della città.

E non mancano, neanche stavolta, notizie di cronaca, politica, sport, spettacolo, cultura, oltre a tante rubriche e consigli utili di esperti.

SCARICA LA COPIA IN PDF DI OSSERVATORIO CITTADINO: CLICCA QUI