Social usati male rovinano immagine della Sardegna: l’allarme del sindaco Addis

Nel suo messaggio di Ferragosto, il sindaco di Budoni, Antonio Addis, traccia un bilancio dell’estate 2025: una stagione complessa, con sfide legate ai rifiuti, al personale e alla gestione di un territorio che in estate accoglie oltre 80mila turisti.

Addis ringrazia commercianti, operatori, imprese, forze dell’ordine, volontari, Governo, Regione e Prefettura per il supporto, ma lancia anche un invito: serve una squadra vera tra pubblico e privato per affrontare le nuove esigenze di un turismo sempre più esigente.

L’allarme più forte riguarda però i social: “Troppo spesso – denuncia il sindaco – si scatta la foto alla bottiglietta di plastica per indignarsi online, ma nessuno la raccoglie. Così contribuiamo a dare un’immagine negativa della Sardegna e dell’Italia”.

E un messaggio chiaro a chi parla di crisi: “Basta screditare la Sardegna dicendo che è vuota: i dati dicono il contrario. I turisti ci sono, ma oggi sono più attenti ed esigenti”. Un richiamo al senso civico e alla responsabilità collettiva: “Il turismo è la nostra vera industria: proteggiamola e miglioriamola insieme”.