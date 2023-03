Finisce con auto in una scarpata: muore imprenditore napoletano

Un 48enne di Pomigliano d’Arco (Napoli), Luigi Campana, imprenditore, è deceduto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 marzo, in un tragico incidente nell’Alto Casertano, in località Torcino del comune di Ciorlano, al confine tra Campania e Molise.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, mentre era alla guida di un Audi A2, per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo della vettura finendo in una scarpata. Ad allertare i soccorsi, purtroppo risultati inutili, alcuni automobilisti di passaggio.

Delle indagini si occupano i carabinieri, intanto è stata disposta l’autopsia sulla salma. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia.