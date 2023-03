Trentola Ducenta, politiche del lavoro e formazione: focus di “Credici” con l’assessore regionale Marchiello

Trentola Ducenta (Caserta) – Si è parlato di lavoro e formazione in Campania lo scorso 10 marzo a Trentola Ducenta. “Politiche attive del lavoro e formazione nella Regione Campania – Il ruolo delle A.p.l. nel sistema organizzativo del lavoro”, questo il tema del convegno, a cui ha dato il patrocinio il Comune di Trentola Ducenta, promosso dall’Agenzia per il Lavoro “Credici” insieme all’ente di formazione Amili ed al fondo interprofessionale Fondo Conoscenza. – continua sotto –

Moderati dal giornalista Massimo Maria Amorosini, direttore responsabile de “L’Esodo”, tanti i relatori intervenuti dopo il presidente dell’Agenzia per il Lavoro “Credici”, l’avvocato Leonardo Maiolica, tra cui l’assessore alle Attività produttive e al Lavoro della Regione Campania, Antonio Marchiello, il sindaco di Trentola Ducenta, Michele Apicella, il consigliere regionale della Campania Giovanni Zannini, il presidente di Fondo Conoscenza, Concetto Parisi, ed esperti locali e nazionali di formazione e politiche attive del lavoro.

Dai vari interventi è emersa l’importanza che pubblico e privato lavorino in sinergia per combattere l’emergenza occupazionale, mettendo in campo tutte le iniziative possibili per evitare che i giovani continuino ad abbandonare il territorio per cercare altrove lavoro e gratificazione. Politiche attive del lavoro e formazione, dunque, le leve su cui puntare per il rilancio del territorio e per raggiungere quello sviluppo economico e sociale che da troppo tempo si insegue.

In una sala affollata da imprenditori, consulenti del lavoro e operatori del settore, erano presenti anche molti amministratori locali, tra cui i sindaci di Aversa, Alfonso Golia, di Casapesenna, Marcello De Rosa, di Carinaro, Nicola Affinito, di Villa Literno, Valerio Di Fraia, il consigliere comunale di San Marcellino Michele di Martino, l’assessore alle Politiche sociali di Lusciano, Claudio Grimaldi.