Aversa, concorso letterario “Caro papà” promosso da AversaDonna e Unicef

Aversa (Caserta) – In occasione della Festa del Papà, l’attivissimo sodalizio “AversaDonna”, insieme al Comitato Unicef Campania, ha indetto il concorso letterario “Caro papà” in cui verranno individuate le lettere più significative scritte dagli alunni frequentanti il secondo e il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, che raccontano il rapporto padre-figlio. – continua sotto –

Le lettere selezionate verranno successivamente pubblicate all’interno del volume che definisca delle linee guida, semplici ed essenziali, per consentire ai genitori di camminare nel complesso e delicato mondo degli affidi familiari e delle adozioni. Partendo dall’esperienza del progetto educativo “Processo a Pinocchio” di Unicef, si intende approfondire la tematica della famiglia attraverso la storia di Geppetto e del “suo” burattino Pinocchio: papà Geppetto vende la sua giacca per amore di un bimbo. Questo gesto diventa il simbolo di un progetto più ambizioso che vuole essere un momento di riflessione sull’affido familiare e sull’adozione. Inoltre il progetto ha finalità didattiche e lo scopo di consentire agli alunni di utilizzare la scrittura come sviluppo emotivo e socio-culturale, quale veicolatore di dimensioni identitarie e di sicurezza e di fiducia in sé e dell’alterità.

Gli elaborati saranno raccolti dall’associazione “AversaDonna” e dal Comitato Unicef Campania e verranno selezionati da una giuria composta da una commissione con un membro di entrambe le associazioni, uno psicologo, un giornalista, un magistrato, un docente della scuola secondaria di secondo grado. Al progetto sono state invitate tutte le istituzioni scolastiche della scuola secondaria di primo grado della città di Aversa cui hanno aderito con grande entusiasmo.

“Ringrazio tutte le istituzioni scolastiche per aver accolto questa iniziativa, anche perché è il punto di partenza di un progetto molto più ambizioso che sarà presentato nei prossimi mesi alla nostra comunità – dichiara la presidente di ‘AversaDonna’, Milena Gordon – rendendo la scuola con gli alunni il cuore di questo progetto. Ringrazio inoltre l’Unicef Campania e la sua presidente Emilia Narciso, promotori dell’iniziativa, che hanno fortemente voluto come partner la nostra associazione”. Per informazioni: comitato.campania@unicef.it – associazioneaversadonna@gmail.com