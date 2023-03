Castel Volturno, proseguono controlli ad “Alto Impatto” sul litorale: raffica di controlli, sanzioni e denunce

All’esito delle direttive emerse in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura, su disposizione del Questore di Caserta, Antonino Messineo, proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio con un’operazione “Alto Impatto”, nell’intera area del Litorale Domitio, volti a contrastare i fenomeni di criminalità su quella fascia costiera. – continua sotto –

Ai servizi, diretti dal dirigente del commissariato di Castel Volturno, hanno partecipato operatori della Polizia di Stato, Reparto Prevenzione Crimine Campania, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, coadiuvati dalla Polizia Municipale.

Predisposti numerosi posti di controllo ed identificate circa 430 persone, di cui 140 soggetti con precedenti di polizia, controllati 222 veicoli e contestate 21 violazioni al Codice della Strada con il sequestro di diverse autovetture per le irregolarità accertate. Ancora, sono stati controllati 21 soggetti sottoposti a misure restrittive ed eseguite perquisizioni. Denunciati in stato di libertà 3 soggetti, resisi rispettivamente responsabili dei reati di favoreggiamento, di false attestazioni a pubblico ufficiale e di inosservanza alle prescrizioni della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.

Eseguite verifiche in diversi esercizi commerciali del litorale, di cui 2 sanzionati per violazioni accertate in relazione all’ampliamento della struttura e dei requisiti di sorvegliabilità, nonché per carenza dell’agibilità. Avviati anche 5 procedimenti per l’adozione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio nei confronti di alcuni soggetti controllati.