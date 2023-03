71 anni fa 42 operai morirono nel tunnel tra Campania e Molise. Diana: “Fare di più per sicurezza sul lavoro”

71 anni fa la tragedia di Cannavinelle. 42 lavoratori, il 25 marzo 1952, sul territorio di Mignano Montelungo, nel Casertano, morirono nell’esplosione avvenuta nella galleria di derivazione tra Campania e Molise, che collega Mignano a Roccapipirozzi, in cui stavano lavorando per l’impianto di produzione di energia elettrica della Società Meridionale di Elettricità. – continua sotto –

Da allora ogni anno si tiene la commemorazione delle vittime a cui quest’anno ha partecipato, in rappresentanza della Provincia di Caserta, la consigliera provinciale Olga Diana. “È doveroso ricordare e omaggiare le 42 persone che persero la vita durante i lavori di costruzione della centrale idroelettrica. Essere qui oggi – ha sottolineato Diana – con i familiari delle vittime e degli unici due sopravvissuti all’incidente per me è davvero molto importante perché significa da un lato dare una testimonianza concreta della memoria di quel terribile giorno, e dall’altro perché rappresenta l’occasione per fare il punto della situazione relativamente alla normativa in tema di sicurezza sul lavoro”.

Da quel 25 marzo del 1952 sono tanti i passi avanti che sono stati fatti anche a livello legislativo a tutela dei lavoratori con l’introduzione, ad esempio, delle leggi 547/55 e 320/56. “Ma non basta”, ha sottolineato Diana, ricordando anche Giuseppe D’Agostino, il muratore 29enne che proprio pochi giorni fa ha perso la vita ad Aversa mentre lavorava su un cantiere. “Ma lui – ha concluso la consigliera – è solo l’ultima di un purtroppo lungo elenco di vittime sul lavoro che la politica ha il dovere morale e civico di bloccare”.

Dopo il corteo iniziale, con la deposizione della corona di alloro al sacrario delle 42 vittime, la cerimonia è proseguita con la santa messa officiata nella parrocchia Santa Maria Grande. A seguire una tavola rotonda con i sindacati e i sindaci del territorio sul tema della sicurezza sul lavoro. La giornata si è conclusa con la deposizione di una corona di fiori all’ingresso del tunnel, luogo dell’incidente. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA