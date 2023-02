Carnevale a Mondragone con Valeria Marini e Federico Federico Fashion Style

Mondragone (Caserta) – Grande successo di pubblico per l’edizione 2023 del “Carnevale Mondragonese”, voluto dall’amministrazione comunale e organizzato dall’associazione “Terra Mia”, in collaborazione con l’assessore Rosaria Tramonti. – continua sotto –

I due giorni di festa, iniziati domenica e conclusi lunedì sera, hanno visto la partecipazione di migliaia di persone che sono scese per le strade della città. Carri allegorici, artisti di strada, animatori, mascotte hanno diretto il corteo partito da via Venezia, con transito in Viale Margherita.

Il clou si è raggiunto nel pomeriggio di lunedì quando sono arrivati in città il Re e la Regina della rassegna: Federico Fashion Style e Valeria Marini. Apprezzato dalle migliaia di visitatori lo spettacolo regalato dai Bottari di Macerata Campania, che hanno sfilato sul loro carro lungo ben 12 metri. In strada anche i carri allegorici Angeli e Demoni, Avengers, Shrek, Madagascar 2. A rendere lo spettacolo ancora più piacevole sono stati gli atleti delle scuole di ballo di Mondragone, che per due giorni hanno allietato con la loro maestria gli spettatori.

La vera artefice del Carnevale Mondragonese, l'assessore Rosaria Tramonti, che ormai dal 2018 guida l'organizzazione del riuscitissimo evento, ha commentato soddisfatta: "Dopo gli ultimi anni difficili a causa della pandemia da coronavirus, nel 2023 siamo riusciti a realizzare un Carnevale che non ha nulla da invidiare ai più celebri e longevi della provincia di Caserta e della regione Campania. La presenza di due ospiti di eccezione come Federico Fashion Style e Valeria Marini hanno reso lo spettacolo unico e travolgente. Inoltre, la musica dei Bottari di Macerata Campania ci ha trascinato in ambientazioni uniche e suggestive. Ovviamente è stato fondamentale il contributo dei nostri ragazzi, a partite dai ballerini delle scuole di Mondragone".

"Un ringraziamento speciale – continua l'assessore – va agli agenti della Polizia municipale, ai volontari della Protezione civile e della Croce rossa italiana, ai rappresentanti dell'associazione 'Terra Mia', Mario Rufino e Luigi Miraglia, Pubblicittà e ai carristi: sono stati fondamentali tutti per l'ottima riuscita della manifestazione". "Confidiamo – auspica Tramonti – di tornare l'anno prossimo con una nuova edizione ancora più importante, con l'obiettivo di far conoscere il Carnevale Mondragonese anche fuori dai confini regionali".