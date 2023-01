Caserta, “L’imbroglio” della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria: appuntamento all’UniVanvitelli

Caserta – Un affare da 30 miliardi che la politica ha messo nelle mani dei boiardi delle ferrovie, attribuendo loro pieni poteri. In tal modo, la tecnica diviene il decisore di prima e ultima istanza, inventando un progetto che spettava allo Stato di autorizzare, approvare e controllare, prima durante e dopo. E il proponente diventa progettista, committente, appaltante e, infine, Commissario di Governo, incurante del flagrante conflitto d’interessi. Per un’opera inutile e perdipiù dannosa: 160 km di gallerie e milioni e milioni di metri cubi di rocce e inerti da scavare, sventrando Parchi Nazionali, Riserve naturalistiche anche di rango internazionale e decine di siti d’interesse comunitario. Con il Mezzogiorno che rimane povero, diventando brutto. – continua sotto –

Questo e tanto altro racconta “L’imbroglio – Storia dell’Alta Velocità al Sud”, il volume scritto da Franco Maldonato, con la introduzione di Giuseppe Cederna, la prefazione di Mario Tozzi ed il Postfazione di Andrea Satta, presentato lunedì 23 gennaio al dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Edito da Licosia Editore dallo scorso mese di ottobre, quando è uscito nelle librerie, nell’ambito della collana Memorie del Mediterraneo, il libro è stato scritto dall’avvocato cilentano che, da tempo, si occupa della linea Salerno-Reggio Calabria e del suo tracciato più volte oggetto di rivisitazioni, modifiche e correttivi vari, fino a spingere l’autore del volume a sostenere come l’opera sia in contrasto con il principio di sostenibilità ambientale fissato nell’Agenda 2030, e a condurre una battaglia per evitare che l’alta velocità bypassi la tratta Tirrenica Meridionale e tutti i centri della costa a sud di Battipaglia.

All’evento, nell’aula 8 del polo universitario di viale Ellittico a Caserta, interverranno il direttore del dipartimento di scienze Politiche, Francesco Eriberto d’Ippolito, il docente Vincenzo Pepe, direttore del master in Turismo sostenibile, l’avvocato penalista Gennaro Iannotti, ed il giornalista de Il Mattino, Lorenzo Calò. Le conclusioni saranno affidate a Paola Raia, vice presidente del Consiglio regionale della Campania, e Gimmi Cangiano, deputato e componente della Commissione Trasporti e Telecomunicazione di Montecitorio.