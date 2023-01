Asi Caserta, Consiglio approva piano economico-finanziario. Pignetti: “Partiti tre cantieri”

Il Consiglio generale del Consorzio Asi Caserta, riunito questa mattina, ha approvato il Piano economico e finanziario 2023, il Piano annuale e triennale delle Opere pubbliche e la toponomastica dell’agglomerato di Aversa Nord. – continua sotto –

“Abbiamo lavorato a una progettualità molto ampia per rendere attrattive le zone industriali con infrastrutture funzionali e servizi efficienti – ha spiegato la presidente Raffaela Pignetti in apertura della seduta -. Tre progetti importanti sono diventati cantieri: la messa in sicurezza di via della Stazione ad Aversa Nord, la realizzazione e il completamento delle interconnessioni viarie nell’agglomerato di Marcianise-San Marco Evangelista, le infrastrutture per la videosorveglianza e il monitoraggio ambientale. Gli interventi avviati e che avvieremo rappresentano la svolta per lo sviluppo competitivo della provincia di Caserta e sono la dimostrazione del buon funzionamento dell’Ente”.

Nell’agglomerato di Aversa Nord avviati i lavori di rifacimento di via della Stazione che sarà interessata da una radicale opera di ristrutturazione. L’intervento riguarda il completo rifacimento della sede stradale, l’ottimizzazione del sistema di raccolta dell’acqua, l’installazione di pali dell’illuminazione con sistema fotovoltaico, dissuasori di velocità e marciapiedi. Le opere hanno un costo di 1 milione e 100mila euro, finanziate dalla Regione Campania.

Lavori sono partiti anche nell’agglomerato industriale di Marcianise-San Marco Evangelista dove verrà realizzato il completamento delle interconnessioni viarie con la viabilità ordinaria e a scorrimento veloce. L’obiettivo del progetto, per circa 2 milioni e mezzo di euro, è quello di ‘alleggerire’ l’area industriale e quella dei poli commerciali con interventi di potenziamento delle infrastrutture, di riqualificazione e bonifica ambientale. – continua sotto –

Proseguono, intanto, i lavori per l’installazione degli impianti di videosorveglianza e monitoraggio ambientale. Dopo l’intervento già effettuato negli ultimi quattro mesi negli agglomerati di Ponteselice ed Aversa, cantieri verranno aperti anche a Marcianise e Caserta.