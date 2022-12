Laghi Nabi, serata-evento per l’inaugurazione di Res: il ristorante tutto “made in Campania”

Castel Volturno (Caserta) – Là dove un tempo regnavano degrado e abbandono, oggi sorge un simbolo di imprenditoria che crea posti di lavoro, rigenerazione ambientale, economica e sociale grazie a una struttura recettiva e ad un nuovo progetto gastronomico. – continua sotto –

Nelle ex cave di sabbia di Castelvolturno, dove qualche anno fa un progetto di riqualificazione del territorio dell’imprenditore Gino Pellegrino ha portato alla nascita dei Laghi Nabi, è stato inaugurato Res, locale che punta sulla gastronomia per creare sviluppo in un territorio da sempre in cerca di riscatto come la provincia di Caserta.

I Laghi Nabi sono un luogo tutto orientato al benessere. Anche nel design interno, affidato alla giovane architetto Rossana Pellegrino che tanto nella scelta di materiali e soluzioni a basso impatto ambientale, quanto nella progettazione degli arredi, interamente realizzati da artigiani locali, e dei rivestimenti, ha lavorato puntando su un concetto di semplicità capace di annullare qualunque contrasto tra l’ambiente, l’atmosfera del ristorante e lo splendido scenario naturale che avvolge l’intero resort.

Aperto non soltanto agli ospiti della struttura alberghiera dei Laghi Nabi, Res è stato inaugurato il 22 dicembre con una serata evento.