Trentola Ducenta, la maggioranza Apicella: “Stiamo realizzando tanto, l’opposizione si rassegni”

Trentola Ducenta (Caserta) – «In merito ad alcune inutili ed infondate polemiche sviluppatesi di recente dalle dichiarazioni dei consiglieri Ciocia e Pellegrino, come amministrazione comunale, dobbiamo, per onore del vero, fornire alla cittadinanza alcuni chiarimenti». Così, in una nota, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Apicella. – continua sotto –

«Relativamente al virgolettato “un’amministrazione che naviga a vista” e che, per quanto riguardo i lavori pubblici, “non è stata realizzata nessuna opera di rilievo”, è sotto gli occhi di tutti quanto sta, di fatto, realizzando la nostra amministrazione. Con finanziamenti non certo esistenti ma ottenuti da questa maggioranza sono stati realizzati lavori sulle vie Romaniello, Bovaro, Cottolengo e San Giorgio e tanti altri siti.

Inoltre, secondo una precisa programmazione, diamo conto che abbiamo le procedure in corso con inizio dei lavori nel 2023 di: rigenerazione urbana (scuola elementare via Rossini) per cinque milioni di euro; Terra dei fuochi (pubblica illuminazione) per due milioni e cinquecentomila di euro; dissesto idrogeologico (fogne e strade) per due milioni e quattrocentomila euro. Abbiamo ottenuto: un finanziamento regionale per rifacimento strade per duecentocinquantamila euro; un finanziamento per la digitalizzazione ed informatizzazione di uffici e servizi di cinquecentomila euro. Siamo in attesa di risposte per finanziamenti circa la realizzazione dell’isola ecologica; per interventi su bene confiscato; a favore di sport e periferie; per lavori idrici. Relativamente al progetto dell’asilo nido di via Collodi, va precisato che le motivazioni ricevute al diniego di realizzazione non sono state ritenute appropriate per cui presenteremo ricorso a tale decisione.

In relazione al “disavanzo economico astronomico, contestato dalla Corte dei Conti” va precisato che trattasi di quanto ereditato da due gestioni Commissariali intervallate da un’amministrazione politica e che l’insediamento di questa amministrazione è avvenuta alla fine di settembre 2020. – continua sotto –

Del tutto prive di fondamento sono le affermazioni secondo cui sarebbe stata notificata al Comune la decisione della Corte dei Conti in ordine all’esame istruttorio sulle risultanze finanziarie iscritte in bilancio relative agli esercizi pregressi, a partire dall’anno 2015 e fino al 2020. Come abbiamo sempre affermato, anche durante le sedute del Consiglio Comunale, si tratta di un procedimento ancora in itinere che ci ha portati più volte a dare sollecito riscontro ai continui chiarimenti su dati contabili chiesti dall’Organo di controllo.

A conferma del nostro atteggiamento collaborativo nei confronti della Magistratura contabile, al Comune è stata concessa pochi giorni fa una proroga amministrativa per la trasmissione, in modo puntuale e dettagliato, di tutte le informazioni necessarie per la chiusura del procedimento che, ribadiamo con forza, non si è ancora concluso. L’amministrazione si rimetterà alla decisione della Corte e ne effettuerà tempestiva ottemperanza. Al momento, ripetiamo, siamo ancora in fase interlocutoria, quindi in presenza di un procedimento non ancora concluso.

Per ciò che riguarda l’attività dell’area urbanistica, è sotto gli occhi di tutti la quasi totale mancanza di personale e, quindi, i ritardi nella gestione delle pratiche da evadere. Per motivazioni analoghe anche le attività relative al Puc stanno andando a rilento. Come amministrazione ci siamo attivati per trovare una possibile risoluzione, anche parziale, del problema. Di tutto questo, l’opposizione se ne faccia una ragione!».