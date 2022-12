Maddaloni, Villaggio dei Ragazzi: Santangelo “salva” contributo regionale da 3 milioni

Maddaloni (Caserta) – La fondazione Villaggio dei Ragazzi riceverà anche per il prossimo anno un contributo da tre milione di euro da parte della Regione Campania. Lo annuncia Vincenzo Santangelo, consigliere regionale del gruppo Italia Viva al consiglio regionale della Campania, a margine dei lavori del consiglio sul bilancio. – continua sotto –

“Ringrazio il presidente De Luca – afferma Santangelo – per l’attenzione e la sensibilità che continua ad avere nei riguardi di un’istituzione che rappresenta un pezzo di storia di Maddaloni, l’assessore Lucia Fortini che, con la sua visione politica ha accompagnato il Villaggio fuori dalle sabbie mobili del fallimento e il presidente della commissione Bilancio Picarone per aver recepito le mie sollecitazioni”.

“La conferma del contributo da tre milioni di euro – spiega il consigliere regionale – passa per un importante lavoro svolto in commissione dove sono riuscito a bloccare un emendamento che avrebbe voluto ridurre a due il contributo. L’azione di risanamento condotta dal commissario Felicio De Luca va accompagnata, così come fatta dal governatore Vincenzo De Luca e dall’assessore Fortini in tutti questi anni, da scelte chiare e concrete. La riduzione del contributo avrebbe rappresentato un’inversione di rotta che, fortunatamente, abbiamo scongiurato”.