Casapesenna Calcio mette a segno due colpi di mercato: Galoppo e Di Bartolomeo

Casapesenna (Caserta) – Inizia il calciomercato anche per il “Casapesenna Calcio”. In vista del campionato due preziosi acquisti per i biancazzurri: Michele Galoppo e Marcello Di Bartolomeo. – continua sotto –

I calciatori, ingaggiati da Domenico Fontana, si presentano come solide promesse per la neo squadra, in quanto entrambi hanno un trascorso di tipo professionistico. Il primo, il difensore centrale classe ‘92 Michele Galoppo, nel 2010 fu acquistato dal Napoli, il quale, a sua volta, lo “prese” dalla Boys Caserta. Nel 2015 ha fatto parte dell’Albanova e poi, nello stesso anno, conquistò la maglia della Paganese. Vincitore nel 2021 del Campionato di prima categoria, oggi Galoppo entra a far parte del team della Casapesenna Calcio, rifiutando proposte di grandi squadre per amore del suo paese e perché crede nel progetto della squadra: “Sono molto felice – afferma Galoppo – di entrare a far parte di questa nuova famiglia. Porterò sul campo tutta la mia esperienza, la mia passione e determinazione per questo sport”.

L’altro colpo per i bianco azzurri è il portiere Marcello Di Bartolomeo, classe ‘85, il quale arriva tra i pali più determinato che mai. Ex calciatore nel settore giovanile Taranto calcio, tra le sue esperienze si ricordano in particolare quella al Sacro Cuore di Cancello e Arnone, alla Real Ortese, al Capua, a Santa Maria la Fossa con cui vinse il campionato più la coppa di prima categoria, e alla San Ciprianese con vittoria di Campionato di prima categoria. Con il Fasano Calcio si aggiudicò il secondo posto di eccellenza Puglia, a Pretola la vittoria Campionato Umbria, a Spoleto altra vittoria per campionato Umbria, a Città di Castello è stato giocatore per i Campionati di serie D e di eccellenza.

Ma nello scacchiere di mister Pasquale Cavaliere entrano anche altri quattro giocatori: l’attaccante Gennaro Barone, i centrocampisti Antonio Bove e Pasquale Riccio e il difensore Giovanni Amoroso. Una squadra, in toto, forte e giovane, pronta a segnare goal: “Avere in squadra giocatori come Galoppo e Di Bartolomeo è davvero un onore. – afferma il mister – Hanno preferito tornare nella loro terra per rendere giustizia al calcio di Casapesenna. Ringrazio per questi acquisti Domenico Fontana. Tutti i giocatori sono validissimi. Confidiamo, con l’ultima partita del girone di andata, in un buon risultato”. – continua sotto –

Ma le novità non terminano qui. Oltre ad allargarsi la squadra, si aggiorna anche la dirigenza: entra Gennaro Napoletano: “Siamo lieti – concludono Cavaliere e la squadra tutta – anche di dare il benvenuto a Gennaro, persona dalla grande competenza e professionalità; da tempo nel settore e pronto a condividere con noi tutta la sua esperienza. Siamo pronti ad affrontare a tutto piede l’imminente nuovo anno”.