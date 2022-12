Aversa, il centrodestra dà “avviso di sfratto” all’Amministrazione Golia

Aversa (Caserta) – Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega riuniti questo pomeriggio nel Salone Romano del Teatro Cimarosa ad Aversa. Presenti i tre coordinatori provinciali Marco Cerreto per Fdi, Salvatore Mastroianni per la Lega e Giuseppe Guida per Fi. Presenti l’europarlamentare Valentino Grant, coordinatore regionale della Lega, il deputato eletto nel collegio aversano Gimmi Cangiano ed il presidente provinciale di Fi Gianpaolo Dello Vicario. – continua sotto –

Al centro del dibattito l’analisi della situazione politica in città ma anche sul corso dell’amministrazione Golia che negli ultimi tempi ha visto cambi di casacca, ribaltoni e rallentamento dell’attività amministrativa.

Dal centrodestra provinciale un messaggio chiaro al sindaco Golia ed alla sua maggioranza: “Avviso di sfratto!”. In sala tutti i consiglieri comunali di opposizione Francesco di Palma, Gianluca Golia e Luigi Dello vicario che proprio qualche giorno fa, insieme alle liste civiche di centrodestra, hanno firmato il manifesto “Sindaco senza vergogna”.

Tra il pubblico anchd riferimenti cittadini di Fi, Isidoro Orabona, per la Lega Francesco Baldi e per Fratelli d’Italia il commissario Alfonso Oliva, il quale, nel suo intervento, ha duramente criticato l’amministrazione “arcobaleno” aversana ed ha teso una mano alle liste civiche del centrodestra definite “fondamentali” con i partiti per vincere uniti al primo turno elettorale alle prossime amministrative.