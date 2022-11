Gricignano, “No al Biodigestore”: corteo di protesta il 12 novembre

Gricignano (Caserta) – “Diciamo no al biodigestore”. Con questo slogan perentorio le associazioni ambientaliste del territorio invitano alla mobilitazione in vista della prossima conferenza dei servizi per la realizzazione del biodigestore proposto da “Ambyenta Campania” nella zona industriale di Gricignano. Il comitato #NoBiodigestoreGricignano, tante altre associazioni della zona e tutti i cittadini faranno sentire il loro no nelle piazze e nelle strade di Gricignano: l’appuntamento è per sabato 12 novembre, con partenza alle ore 10 da piazza Madonna del Rosario, nel rione Mancuso. – continua sotto –

“L’anno scorso – affermano dal comitato – si era cantata la vittoria contro questa società ed i suoi folli piani, si era evitata la costruzione dell’ecomostro grazie soprattutto alla mobilitazione popolare, alla contrarietà dell’opinione dei medici e alla pressione verso la Regione e la politica locale. Quest’anno, però, Ambyenta ritorna all’attacco delle nostre terre acquistando i terreni nella zona Asi di Aversa Nord”.

A preoccupare è la conferenza dei servizi convocata dalla Regione Campania per il 16 novembre prossimo. Una convocazione ritenuta prematura dall’amministrazione comunale e dagli ambientalisti, considerato che il Tar Campania non si è ancora pronunciato sul ricorso, presentato da Ambyenta, contro il parere negativo dell’Asi Caserta dovuto all’impatto sociale dell’impianto nell’area industriale. Sul ricorso decideranno nel merito i giudici amministrativi il prossimo 10 gennaio.

“Come Comitati, associazioni e organizzazioni ambientaliste ma anche con la partecipazione di singole e singoli cittadini – affermano gli attivisti – ci siamo da subito riorganizzati e si è rilanciata da subito la lotta contro il biodigestore anaerobico da 110mila tonnellate. Basta impianti di trattamento rifiuti in Terra dei Fuochi, abbiamo già dato. È il grido di lotta e rabbia che si alza dalle tante assemblee che abbiamo fatto in questi anni. In un territorio dove i tassi tumorali sono da primato internazionale non si può continuare ad abusare di tutto per il solo business di pochi”. – continua sotto –

A preoccupare il comitato è anche “il silenzio dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Santagata che, dopo aver fatto un appello all’unità in nome della salvaguardia del territorio, poco o nulla ha fatto per scongiurare la realizzazione dell’impianto”. Infatti, ancora oggi, a pochi giorni dalla data fissata, non è dato sapere se il Comune di Gricignano sarà presente all’appuntamento. Ma Santagata assicura: “Ne parleremo in maggioranza a breve, ma credo proprio di sì”.