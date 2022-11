Casaluce, botti illegali: i ragazzi incontrano gli Artificieri dell’Arma dei Carabinieri

Casaluce (Caserta) – Conclusa la settima edizione del convegno con gli artificieri dell’Arma dei Carabinieri che hanno illustrato a centinaia di ragazzi e ad altri presenti nella gremita sala consiliare del Comune i pericoli e i danni derivanti dai “botti illegali” e dall’incauto uso dei fuochi d’artificio “legali”, che sono – spesso e volentieri – causa di tanti ferimenti ed in alcuni casi addirittura di morte. A seguire un’ottima lezione informativa sulle manovre salvavita, inserita quest’anno nell’evento. – continua sotto –

L’incontro è stato organizzato dalla Pro Loco di Casaluce “Casaluci” aps, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, l’Istituto comprensivo statale “Beethoven” e l’associazione “Re-Heart”, con il patrocinio del Comune di Casaluce, del comitato regionale Unpli della Campania, del comitato provinciale Unpli di Caserta ed il contributo della Regione Campania.

Durante la mattinata alcuni studenti sono stati coinvolti in lezioni teorico/pratiche sia nel maneggio dei cosiddetti “botti” che nell’apprendimento di manovre di emergenza pediatriche e per adulti. Oltre al brigadiere capo Pasquale Diana e al brigadiere capo Davide Montanino, artificieri del comando provinciale dei carabinieri di Caserta, e al dottor Salvatore Stabile, istruttore dell’associazione nazionale Re-Heart, sono intervenuti: la vicesindaco e assessore alla Politiche sociali, Maddalena Zaccariello, che ha consigliato di tenere bene in mente la lezione e di evitare di comprare i fuochi d’artificio per spararli a casaccio, come già sta succedendo nelle piazze del paese; l’assessore alla Cultura, all’Ambiente e alla Pubblica istruzione, Valentina Sorrentino, che ha parlato dell’inquinamento che produce l’uso di questi “botti”, oltre a spaventare i bambini e a traumatizzare i nostri piccoli animali;

il generale Domenico Cagnazzo, ispettore regionale per la Campania dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri, che ha esortato i ragazzi ad ascoltare ed imprimere le lezioni nella mente, e che a lui, nonostante sia arrivato alla soglia dei novant’anni, fa sempre piacere partecipare a questi eventi confrontandosi con i più giovani; il comandante della compagnia dei Carabinieri di Aversa, tenente colonnello Ivano Bigica, che – oltre a rimarcare quanto detto dagli artificieri – ha parlato di bullismo ed esortato i ragazzi ad avere coraggio e ad evitare di nascondersi; il comandante della stazione dei carabinieri di Teverola, Amedeo Scialdone, che – soddisfatto per la riuscita dell’evento – ha riferito l’intenzione di proseguire con altri eventi sulla legalità, con a breve un evento sulle truffe agli anziani, così da spiegare le innumerevoli strategie adottate da malviventi senza scrupoli per carpire la fiducia delle loro vittime; – continua sotto –

la vicepreside dell’Istituto comprensivo “Beethoven” di Casaluce, che – dopo i ringraziamenti per l’ottimo evento – ha raccomandato agli studenti di tenere bene in mente le lezioni, soprattutto quando andranno eventualmente a comprare i famosi “botti di capodanno”; il presidente della Pro Loco, Antonio Macchione, che ha ringraziato tutti gli intervenuti e tutti i presenti per l’ottima riuscita di questa Settima Edizione, invitando tutti all’ottava che ci sarà il prossimo anno, chiudendo come sempre con il motto “Usa la testa, non rovinarti la festa”. Si ringrazia inoltre la pasticceria “La Delizia” per l’ottimo rinfresco offerto. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA