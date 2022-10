Canadair dei Vigili del Fuoco si schianta sull’Etna: morti i due piloti

Un Canadair è precipitato alle pendici del vulcano Etna. I due piloti a bordo non sono stati ancora recuperati, ma è impossibile che siano sopravvissuti allo schianto. – continua sotto –

L’aereo era impegnato, come altri da ieri, nello spegnimento di un incendio su monte Calcinera, a sud di Linguaglossa (Catania), e dalle prime informazioni sarebbe precipitato a seguito dell’urto della carena contro la costa della montagna. “Il velivolo – spiega su Twitter anche il dipartimento della Protezione civile – sarebbe precipitato in seguito all’urto della carena contro la costa della montagna”. “Le mie squadre lo hanno visto precipitare, poi il fumo. L’aereo è completamente distrutto”, ha dichiarato all’Agi il capo della Protezione civile della Sicilia, Salvo Cocina.

Il Canadair dei Vigili del Fuoco aveva fatto da poco rifornimento in mare, nella zona davanti a Giarre, per poi riprendere l’operazione di spegnimento dell’incendio. Allo schianto, secondo alcuni testimoni presenti sul posto, ha fatto seguito un’esplosione, che ha causato un vasto rogo. Sul posto una squadra del gruppo Speleo alpino fluviale dei Vigili del Fuoco, carabinieri, forestali della Regione Sicilia e altri soccorritori. I due membri dell’equipaggio sono della società Babcock che fornisce il servizio dei Canadair in Italia.