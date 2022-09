Servizio idrico nel Casertano: il Citl si trasforma nella società per azioni ITL

Caserta – Il Citl – Consorzio Idrico Terra di Lavoro di Caserta si è trasformato ufficialmente in una società pubblica per azioni, diventando ITL Spa. Il passaggio, concretizzarsi venerdì mattina nel corso dell’assemblea dei sindaci con voto unanime e convinto, rende Itl Spa protagonista unico del servizio idrico integrato della Provincia di Caserta in attuazione della Legge Regionale 15/2015. – continua sotto –

“Oggi finisce l’egemonia di alcuni gestori della Campania – ha commentato il presidente Pasquale Di Biasio – ed Itl Spa potrà essere immediatamente individuato come gestore unico del distretto regionale numero 4 di Caserta, ed accedere ai finanziamenti del Pnrr necessari a riammodernare le reti idriche, quelle fognarie ed i sistemi di depurazione. Si tratta di un obiettivo strategico e primario che consentirà un miglioramento in termini strutturali, senza gravare di un solo centesimo sui cittadini della provincia di Caserta che, inoltre, pagheranno la tariffa più bassa tra quelle proposte dai gestori della Campania. Questi elementi hanno contribuito a creare una condizione determinante ai fini della decisione dei sindaci e dei rappresentanti dei comuni che, mettendo da parte anche le diverse ideologie politiche, non hanno avuto alcun dubbio nel far prevalere l’interesse collettivo dell’intera comunità casertana”.

A fine assemblea il presidente Di Biasio ha ringraziato i sindaci presenti ed ha voluto rimarcare il loro “fondamentale ruolo che li vedrà assoluti protagonisti delle scelte presenti e future di una società pubblica”.