Casapesenna Calcio, gara di esordio allo stadio comunale

Casapesenna (Caserta) – Si terrà sabato 17 settembre la prima partita di Coppa Campania per la neo società sportiva “Casapesenna Calcio”. – continua sotto –

Dopo giorni di allenamenti, e dopo il grande successo della serata di presentazione ufficiale, in piazza Agostino Petrillo, la squadra, capitanata dal mister Pasquale Cavaliere, è pronta per scendere in campo più determinata che mai. La partita, giocata in casa, avrà luogo, a partire dalle ore 15.30, presso lo Stadio comunale “Luigi Basco” a Casapesenna. Contro i biancoazzurri giocherà la “Tre Torri San Marcellino”.

Emozionati i calciatori, che commentano: “Non siamo nella pelle di scendere in campo. L’emozione è davvero tanta. Questa è la nostra prima partita come Casapesenna Calcio. Ci siamo allenati, il mister Cavaliere ci è stato vicino, supportandoci e allenandoci come un vero caposquadra sa fare. Adesso tocca a noi solcare il prato verde e rendere orgogliosi i cittadini del nostro paese”.