Brucellosi, Zinzi (Lega): “De Luca dice di voler salvare aziende ma sconfessa se stesso”

“Le dichiarazioni del presidente De Luca sull’emergenza brucellosi hanno dell’incredibile. Ha affermato che la Regione sta lavorando per salvare la filiera bufalina e per difendere le aziende, peccato che i due piani regionali abbiano portato all’abbattimento di oltre 100mila capi, alla chiusura di 300 aziende e alla perdita di oltre 4mila posti di lavoro”. Così il capogruppo Lega Salvini Campania in Consiglio regionale e candidato alla Camera nel collegio plurinominale di Campania 2, Gianpiero Zinzi. – continua sotto –

Due sono le cose per Zinzi: “O quella di cui stava parlando non è la Campania oppure De Luca sta sconfessando se stesso. Se davvero, finalmente, si interessa dell’emergenza brucellosi allora c’è da augurarsi in una campagna elettorale al mese per risolvere i problemi della Campania”.