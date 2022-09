“Bellissimi d’Italia”, la 50enne Elena D’Errico di Teverola approda alla finale in Cilento

Elena D’Errico, 50enne originaria di Teverola, rappresenterà l’agro aversano al concorso “Bellissimi d’Italia”, nella categoria “Over”, che si terrà al villaggio “La Marèe” di Pisciotta, nel Cilento, dall’11 al 16 settembre. – continua sotto –

Casalinga a tempo pieno, moglie e madre di due figli di 25 e 22 anni, Elena ha cominciato a sfilare tardi rispetto agli standard, ossia a 40 anni. Nel 2012 è stata proclamata “Mamma Trentola Ducenta”, nel 2017 “Miss Gricignano”, l’anno dopo “Miss Cinema Lady Ok” e nel 2020 il titolo regionale di “Miss Campania Lady”.

“Partecipare a concorsi di bellezza è stato sempre il mio sogno. Grazie al sostegno di mio marito e dei miei figli ho potuto realizzarlo. E’ una cosa che mi fa stare bene, mi fa sentire una ragazzina e distrae spesso dalle problematiche quotidiane”, afferma Elena, che ora mira al titolo nazionale per il quale concorrerà con altre concorrenti provenienti da ogni angolo d’Italia. Un obiettivo difficile ma a lei, oltre che la bellezza, non mancano di certo determinazione e coraggio. In bocca al lupo!