Carceri, Mastella: “Serve in nuovo indulto”

“Credo che ci sia l’esigenza di un nuovo indulto perché da quando ho fatto il ministro sembra non essere cambiato assolutamente nulla”. Così Clemente Mastella, leader di Noi di Centro-Europeisti, a margine di una conferenza stampa a Napoli. – continua sotto –

“La recrudescenza delle difficoltà carcerarie – sostiene Mastella – è diventata incredibile, questo serve per le forze di polizia penitenziaria ma anche per chi sta là dentro, persone che hanno commesso errori, peccati dal punto di vista cristiano e legale, ma che non possono essere maltrattate in nome e per conto della costituzione”. “Quindi – conclude l’ex ministro della Giustizia – chiediamo un nuovo indulto, però nessuno approfitti di questo perché non bisogna mica compiere atti scellerati per un nuovo indulto”.

Presentazione lista a Napoli – In mattinata Mastella ha presentato a lista “Mastella Noi Di Centro Europeisti” per le elezioni politiche del 25 settembre, al circolo Rari Nantes in via Santa Lucia. Presenti, tra gli altri, il presidente degli Europeisti, Raffaele Fantetti, e il vicesegretario nazionale di Noi Di Centro, Gianni Stea.

“Suicidio politico di Letta, temo vincerà il centrodestra” – “Per il suicidio politico di Letta temo di sì. Si è suicidato da solo”. Risponde così Mastella a chi gli chiede se sia inevitabile la vittoria del centrodestra alle elezioni del 25 settembre. “Per competere – dice – bisogna fare come l’Ulivo dove eravamo tutti assieme appassionatamente, anche se con difficoltà di realizzazione di impianti programmatici, ma facemmo un unico programma. Qui ci sono invece programmi distonici, si tiene dentro Fratoianni e si escludono i 5 stelle, una cosa incredibile. Questo campo larghissimo – conclude – si è ridotto a un campetto nemmeno di periferia”. – continua sotto –

“Il mio numero a disposizione dei cittadini” – “Noi siamo un partito a km 0. Il mio simbolo è Mastella Noi di Centro europeisti, ma voglio anche fare una cosa che non fa nessuno. Provate a far chiamare a un cittadino italiano un leader politico, non trova nessuno che risponda. Io rispondo direttamente, questo è il mio numero, 3355930411. Chiunque in Campania, in italia, ovunque, può chiamarmi e io rispondo, per esigenze che riguardano i problemi di natura elettorale, o i programmi elettorali, o fatti che possono riguardare attività di natura politica. Nessun leader in Italia dà il suo numero di telefono, io do il mio numero personale”.

“Campani respingeranno truppe longobarde” – In merito alle candidature imposte da Roma, Mastella ha commentato: “È un elemento di natura storica. Nel 321 a.C. la mia gente, i sanniti, respinsero i romani. Questa volta il 25 settembre 2022 spero che i campani respingano l’assalto delle truppe longobarde, romane, lanzichenecchi, politici che arrivano da noi a conquistare i nostri territori. Se ne fotteranno tutti del Mezzogiorno, dei nostri bisogni, delle nostre difficoltà. Se avessero pensato alle nostre difficoltà, un governo anche di grande espansione sul piano della politica avrebbe risolto qualcosa, invece non si è risolto nulla. Anzi, c’è il ristagno del Pnrr che sta ammazzando l’economia che sembrava risorgere nel Mezzogiorno d’Italia”. IN ALTO IL VIDEO