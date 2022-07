Sorrento, ruba un bancomat: rom arrestato dai carabinieri dopo inseguimento

Sorrento (Napoli) – “Stanno rubando l’Atm di via degli Aranci 254”. E’ la segnalazione giunta al 112 intorno alle 3 della scorsa notte, a Sorrento. La gazzella della sezione radiomobile della locale compagnia dei carabinieri è quindi intervenuta, trovando un uomo che, insieme ad altri, aveva appena caricato su un Fiat Ducato un “bancomat” sradicato pochi istanti prima da un negozio. – continua sotto –

I ladri si davano alla fuga a piedi, tranne uno alla guida del furgone che si allontanava dal luogo a forte velocità. Ne nasceva un inseguimento per diversi chilometri, fino alla “panoramica” di Castellammare di Stabia dove arrivava anche un’altra pattuglia del militari dell’Arma.

Nonostante l’ora, la statale era intasata e il fuggitivo, braccato, decideva di scendere dal furgone in mezzo al traffico. I carabinieri lo rincorrevano, bloccandolo dopo una breve colluttazione. Si tratta di un 21enne residente nel campo rom Costigliola di Giugliano in Campania. Il furgone, risultato rubato il 28 luglio scorso a Pozzuoli, è stato sottoposto a precisi accertamenti tecnici volti a evidenziare eventuali tracce utili per le indagini.

Rinvenuto anche l’Atm con all’interno il denaro, circa 30mila euro. E’ stato tutto riconsegnato al legittimo proprietario. L’arrestato risponderà di furto aggravato e resistenza, mentre sono in corso le ricerche dei complici. IN ALTO IL VIDEO