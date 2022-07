Brucellosi, Caputo: “Dialogo sempre aperto, il piano di eradicazione condiviso con tutti gli stakeholder”

“Abbiamo avuto e abbiamo un dialogo aperto con tutti gli operatori del settore, e siamo sempre pronti a rafforzare e stimolare un confronto costruttivo. La nostra priorità è tutelare la salute dei cittadini e sostenere la filiera bufalina”. Così l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, nel commentare la protesta tenuta ieri dagli allevatori bufalini della provincia di Caserta contro il piano di eradicazione della brucellosi della Regione Campania, che in 10 anni ha portato all’abbattimento preventivo di circa 100mila capi di bestiame. – continua sotto –

Gli allevatori di bufale chiedono che il loro piano di vaccinazione e prevenzione sostituisca il piano di abbattimento che provoca la morte anche di capi non affetti dal virus. A tal proposito, l’esponente della giunta De Luca sottolinea che “il Piano di eradicazione è stato condiviso con tutti gli stakeholder ed è espressione degli input registrati dagli operatori. La nostra azione è ispirata costantemente da tre principi fondamentali, nella direzione tracciata dal presidente Vincenzo De Luca: massima trasparenza, rigore nell’applicazione del Piano e vicinanza agli allevatori, che stanno vivendo un periodo di grande difficoltà”.

“Il via libera da Bruxelles per il Piano di vaccinazione della Regione Campania, con l’arrivo delle prime dosi di vaccino previsto entro il 10 agosto, – conclude Caputo – è la conferma ulteriore dell’importante lavoro svolto in questi mesi, in sinergia con l’intera filiera, con l’unico obiettivo di mettere in campo tutte le nostre forze per eradicare le malattie infettive delle specie bovina e bufalina nella nostra regione”.