Aversa, musica e danza al “Dimensione Summer Festival”: appuntamento il 26 luglio

Aversa (Caserta) – Martedì 26 luglio si terrà alla Fattoria Sociale “Fuori di Zucca”, situata nel complesso dell’ex Maddalena, l’evento “Dimensione Summer Festival”, organizzato dai ragazzi di “Dimensione Democratica”. – continua sotto –

L’iniziativa godrà del patrocinio dell’Unicef e del Forum dei Giovani della Regione Campania. Alle ore 19 partirà lo spettacolo durante il quale si esibiranno i ragazzi del territorio con performance musicali, canore, attoriali, comiche e di danza. Tutti i partecipanti si sono iscritti nei giorni precedenti, facendo presente ai membri dell’associazione la volontà di mettersi in gioco con questo talent.

Durante la serata ci saranno anche ospiti che porteranno la loro arte e una giuria che decreterà il vincitore. Il fine perseguito dall’associazione però non sarà stabilire quale sia il talento meritevole del riconoscimento finale, ma sarà quello di incentivare i ragazzi giovani a mettersi in gioco per coltivare ciò che li rende unici.