Addio a Vittorio Savino, anima dell’atletica leggera casertana e storico collaboratore di Pupia.tv

Aversa (Caserta) – Vivo cordoglio ha destato ad Aversa e Trentola Ducenta e nell’intero ambiente sportivo della provincia di Caserta la morte di Vittorio Savino, dirigente medico dell’Asl, ma, soprattutto, l’anima dell’atletica leggera in provincia di Caserta. – continua sotto –

Vittorio per diversi anni è stato anche collaboratore di Pupia Tv, occupandosi di sport e cultura, con uno stile sempre ironico ma pungente. Ancora prima aveva fondato Il Gazzettino Aversano.

Un uomo buono, leale, sempre disponibile anche verso chi non conosceva. La sua dipartita dopo un periodo di sofferenze sempre vegliato dalla moglie Angela Di Gioia, il figlio Giovanni (che aveva fatto ritorno nella primavera scorsa da Mosca, dove insegnava all’università), le figlie Anna e Tina.

Sui social tantissime le attestazioni e le testimonianze di stima per una persona nota per la sua bontà, ma anche per il suo attivismo civico, soprattutto nel mondo dello sport, anche se era stato impegnato in politica candidandosi a sindaco sotto le insegne della Sinistra con Rifondazione Comunista e ricoprendo l’incarico di assessore a Trentola Ducenta. – continua sotto –

I funerali si terranno alle 12 di sabato 9 luglio, ad Aversa, nella basilica di San Lorenzo ad Septimum.

Nato il 5 settembre del 1955, Vittorio avrebbe compiuto a breve 67 anni. Come ha detto il suo amico di sempre Bruno Fabozzi, che lo ha frequentato dalle scuole medie e ha condiviso con lui la passione per l’atletica leggera, “Vittorio non ha fatto l’Atletica, Vittorio era l’Atletica”. Per cinquanta anni ha quasi sempre presieduto l’Atletica Aversa, divenuta, poi, Atletica Agro Aversano. Nello stesso campo ha ricoperto gli incarichi di: presidente regionale e consigliere nazionale Fidal con incarichi presso la Iaf, la Federazione Internazionale.

Da medico ha ricoperto l’incarico di presidente della Commissione Antidoping Fidal e, attualmente, affiancava Fabozzi, come segretario, della presidenza regionale Fidal. Ma tanti altri sono stati i suoi incarichi che è difficile ricordarli tutti. – continua sotto –

Ci piace ricordarlo con le parole dell’amico di sempre: “Un uomo semplice al servizio di tutti come possono testimoniare le migliaia di ragazzini che in questi cinquanta anni lo hanno conosciuto”. Sentite condoglianze alla famiglia Savino dalla redazione di Pupia.Tv