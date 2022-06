Gricignano, “Aspri d’Autore”: rassegna culturale in vigna. Dal tramonto alle stelle, nel segno di Dioniso

Gricignano (Caserta) – Taglio del nastro il 30 giugno per la rassegna “Aspri d’Autore” che vedrà eventi culturali ed artistici nel vigneto di Asprinio della “Masseria Campito”, situata a Gricignano, in via Castello 55, al confine con Succivo, a pochi passi dal Casale di Teverolaccio. – continua sotto –

Perché “Aspri d’Autore”? L’idea è quella di invitare in vigna gli autori la cui poetica artistica abbia un elemento in comune con l’asprezza del vino Asprinio, i cui eventi raccontino il territorio – per dare voce agli artisti della nostra terra. Tutti gli amanti degli “autori aspri” saranno i benvenuti e potranno degustare l’evento con un calice di vino Asprinio, in un viaggio tra le arti. La vigna diventerà un luogo di contaminazioni artistiche, culturali e di linguaggi. Una Masseria che ospiterà attori, cantanti, musicisti, danzatori, pittori, fotografi, scrittori. Insomma, performance dal tramonto alle stelle, nel segno di Dioniso, conosciuto anche come Bacco, il dio greco del vino.

La rassegna è ideata da Gaetano Ippolito ed è stata sposata da Paolo Saviano, il giovanissimo imprenditore napoletano che intende trasformare “Masseria Campito” in una masseria artistica e culturale, un luogo che possa essere un vero e proprio laboratorio creativo. Un progetto ambizioso che con il tempo, oltre a portare spettacoli in vigna, intende realizzare workshop di fotografia, scrittura e recitazione.

La rassegna inizierà giovedì 30 giugno, alle ore 19.30, con la visita guidata alle cantine a cura di Paolo Saviano. Seguirà la degustazione di prodotti tipici e vino Asprinio. A seguire, nella stessa serata, si inaugurerà la mostra fotografica “…Uscimmo a riveder le stelle” a cura dell’artista fotografo Damiano Errico: un progetto ispirato alla Commedia dantesca che, di ritorno dalla presentazione a Caltagirone, vedrà a Masseria Campito la sua anteprima in Campania. – continua sotto –

Il cuore della serata palpiterà ancora per lo spettacolo “Inferno in Vigna”, teatro itinerante di Gigi Laperuta. L’attore reciterà dall’Inferno di Dante i Canti V, XXVI, XXXIII. Gli spettatori seguiranno lo spettacolo nel vigneto, assaporando i versi danteschi al fresco gusto dell’Asprinio di Aversa di Masseria Campito. Di passo in passo, poi, gli spettatori vivranno la suggestione della performance pittorica a cura dell’artista Fortuna Liguori.

L’evento è a numero chiuso, fino ad esaurimento posti. Per le informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 3317916741 – 3475012171 o visitare la pagina Facebook “Aspri d’Autore”: facebook/ArteCulturaSpettacoliDegustazioni