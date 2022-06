Trasporti Campania: su Metro, Funicolari e Circum finalmente si può pagare col Bancomat ai tornelli

Da oggi in Campania sarà possibile viaggiare sul trasporto pubblico locale senza acquistare il biglietto cartaceo, ma pagando il servizio con la propria carta bancomat contactless. – continua sotto –

Una rivoluzione in un regione dove in passato non sono mancati problemi legati proprio ai punti vendita dei ticket tradizionali. La presentazione del servizio questa mattina con tutti i soggetti che hanno lavorato per introdurre questa innovazione, tra cui il presidente del consorzio Unico Campania, Gaetano Ratto e l’amministratore delegato di Bancomat spa, Alessandro Zollo.

Nella stazione museo della linea 1 della metropolitana di Napoli l’inaugurazione del servizio, mentre nella sala del toro Farnese del Mann la conferenza di presentazione. Con l’amministratore di Anm ed Eav, Nicola Pascale e Umberto de Gregorio e il presidente della commissione Trasporti della Regione, Luca Cascone, intervenuto l’assessore ai Trasporti di Palazzo San Giacomo, Edoardo Cosenza. IN ALTO IL VIDEO