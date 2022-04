Elezioni Rsu Giunta Regione Campania: eletto il funzionario Umberto Guarino di Cesa

Cesa (Caserta) – Un grande risultato quello ottenuto dal dottor Umberto Guarino nelle recenti elezioni per la costituzione della Rsu – Rappresentanza Sindacale Unitaria della Giunta Regionale della Campania. Guarino, in qualità di funzionario della direzione generale Agricoltura dell’U.o.d. di Caserta, già consigliere dell’ordine dei dottori Agronomi della provincia di Caserta, ha ottenuto ben 88 preferenze, ossia il terzo candidato più eletto dell’intera regione. – continua sotto –

Un risultato che rende onore alla professionalità e l’impegno profuso da Guarino nel suo ruolo di dipendente pubblico nonché di dottore agronomo: “Mi preme ringraziare i colleghi che hanno riposto in me la loro fiducia rendendo possibile il raggiungimento di tale traguardo. – afferma Guarino – Quando si lavora con dedizione, offrendo la propria disponibilità ed il proprio contributo in termini di idee sempre con l’obiettivo di tutelare i lavoratori, i risultati arrivano e sono straordinari come quello appena raggiunto”.