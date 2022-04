Furti in scuole ad Afragola e Casoria: arrestato 21enne

E’ ritenuto responsabile di due furti compiuti in altrettanti istituti scolastici dei comuni napoletani di Afragola e Casoria. Si tratta di N.A., 21 anni, arrestato dai carabinieri della stazione di Afragola su disposizione del tribunale di Napoli Nord. – continua sotto –

L’indagine ha consentito di acquisire, attraverso le analisi delle immagini riprodotte dai sistemi di videosorveglianza ivi esistenti, inconfutabili elementi che conducevano all’identificazione del giovane in riguardo al furto aggravato di materiale e apparecchiature informatiche utilizzate dagli studenti, creando, pertanto, un notevole danno e disagio sia per il corpo docente che per gli stessi studenti, ledendo il loro diritto allo studio.

Dai successivi sviluppi investigativi emergeva, inoltre, che il 21enne, lo scorso 17 marzo, era stato già tratto in arresto per gli stessi fatti commessi a danno di altro istituto scolastico e che gli era stato contestato il reato di evasione in quanto si sottraeva alla misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari per compiere i furti nelle due scuole di Afragola e Casoria. Ma sono in corso accertamenti, anche attraverso l’esame del Dna, per verificare se il giovane sia stato autore di altri furti in scuole della zona dove non risultano installati sistemi di videosorveglianza; pertanto si è reso necessario comparare le tracce biologiche lasciate sul luogo.

Grazie alle complesse attività investigative, coordinate dalla Procura di Napoli Nord, diretta da Maria Antonietta Troncone, è stato possibile ricostruire a carico dell’indagato un grave quadro indiziario, avvalorato dal giudice per le indagini preliminari che ha disposto per il 21enne la custodia cautelare in carcere.