Aversa, il Liceo Cirillo celebra il professor Giuseppe Pompella

In una cornice emozionante e festosa si è svolta l’undicesima edizione del Certamen Ciceronianum “Prof. Giuseppe Pompella”, indetto dal glorioso Liceo “Cirillo” di Aversa con il patrocinio del Comune di Aversa. Il concorso, intitolato all’illustre filologo e grecista Giuseppe Pompella, già docente di latino e greco al “Cirillo” e successivamente ordinario alle Università di Napoli “Federico II” e a quella di Cassino, fu istituito nel 2010 a pochi mesi di distanza dalla scomparsa dello studioso originario di Trentola Ducenta per iniziativa dell’allora dirigente scolastico Tommaso Zarrillo e della professoressa Vittoria Gatto. – continua sotto –

Il prestigioso agone, che in questi anni ha assunto una dimensione a livello regionale e nazionale, era stato interrotto forzatamente a causa della grave pandemia di due anni fa; ma quest’anno, per sollecitazione soprattutto del preside, professor Luigi Izzo, la competizione è stata riproposta ai Licei della regione Campania. Nella mattinata dell’8 aprile la Commissione, presieduta dal latinista professor Tommaso Zarrillo e composta dalle professoresse Loredana D’Auria, Giovanna Vaccaro e Anna Castaldo, ha somministrato a una platea di circa cinquanta partecipanti un significativo brano tratte dalle Tusculanae disputationes di Cicerone, che i giovani studenti delle classi quarte e quinte dei diversi Istituti, accomunati da un forte senso di amicizia e leale spirito di competizione, hanno tradotto e commentato dal punto di vista linguistico e letterario. Stamane poi ha avuto luogo la cerimonia di premiazione, che ha fatto registrare una considerevole partecipazione di studenti, docenti, genitori e cittadini, i quali, nel rispetto della normativa vigente, hanno preso posto nell’aula magna del Liceo normanno.

A dare l’avvio ai lavori è stato il dirigente Izzo, che, dopo i saluti e i ringraziamenti di rito, ha voluto sottolineare l’importanza odierna dello studio, in particolare, delle discipline classiche. Hanno poi preso la parola il sindaco di Aversa, Alfonso Golia, che, rivolgendosi principalmente ai giovani discenti, ha garantito la vicinanza e il sostegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere la cultura sul territorio cittadino, e il professor Raffaele Pagetta, figlio dei compianti coniugi Pagetta e Lucia, che a nome dell’associazione “Alumni”, costituita da ex allievi del “Cirillo”, ha rimarcato l’importantissimo ruolo di faro culturale che il Liceo normanno riveste in tutto l’agro per numerose generazioni. Infine, con piacere e attenzione l’assemblea ha ascoltato la lectio magistralis tenuta dal professor Zarrillo, che ha illustrato e commentato il contenuto del brano ciceroniano tradotto e commentato dagli studenti partecipanti.

A seguire la professoressa Sabrina Romano ha comunicato i nomi dei vincitori dei tre premi in denaro e delle tre menzioni d’onore: il primo posto è stato assegnato a Carlo Cirillo del Liceo “Durante” di Frattamaggiore; mentre il “Cirillo” di Aversa si è aggiudicato il secondo posto con Salvatore Morelli e il terzo con Samuele Verde. Hanno invece riportato la menzione d’onore Aniello Del Vecchio del “Carducci” di Nola, Francesco Paolo Cerqua, studente del Liceo normanno, e, infine, a ex aequo, Irene Villano e Federica D’Agostino sempre del “Cirillo”. L’interessante manifestazione, ulteriore testimonianza del prestigio del Liceo e della città di Aversa, si è quindi conclusa dando appuntamento alla XII edizione con l’auspicio che essa possa ritornare a coinvolgere tanti studenti brillanti di ogni parte d’Italia.