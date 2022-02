Aversa, cultura della legalità: l’Ambulatorio Antiracket e Antiusura nomina presidenti onorari i vescovi casertani

Aversa (Caserta) – “Insieme si Può”, questo lo slogan dell’Associazione Ambulatorio Antiracket e Antiusura di Terra di Lavoro APS Caserta che lunedì 28 febbraio, alle ore 17, nel salone della Caritas Diocesana di Aversa, presenterà il progetto “Cultura della Legalità” sul tema dell’usura e degli effetti della crisi economica aggravata dalla pandemia. – continua sotto –

Per l’occasione saranno nominati presidenti onorari dell’associazione i vescovi delle Diocesi della provincia di Caserta, “il cui supporto – spiega il presidente Maurizio Pollini – è fondamentale per diffondere in modo più concreto la cultura della legalità e le attività dell’Ambulatorio Antiracket e Antiusura”.

Moderati dal giornalista Vincenzo Sagliocco interverranno, insieme a Pollini, il vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo, il sindaco di Aversa, Alfonso Golia, il Prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo, il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, il presidente della Camera di Commercio di Caserta, Tommaso De Simone, il vicepresidente nazionale di Confesercenti, Vincenzo Schiavo, il vicepresidente dell’Ambulatorio Antiracket e Antiusura, Antonella Schiavone, la dirigente scolastica del Terzo Circolo Didattico di Aversa, Anna Lisa Marinelli, il presidente nazionale di “Sos Impresa”, Luigi Cuomo.

“Dall’associazione, negli ultimi anni, – continua Pollini – è emersa la chiara volontà di tutti i membri di implementare le iniziative a contrasto del racket e dell’usura tramite nuovi e stimolanti progetti che mirano a coinvolgere attivamente la provincia di Caserta. L’evento del 28 febbraio ha l’obiettivo di presentare agli organi istituzionali ed ecclesiastici del Casertano il programma dell’associazione per le attività di quest’anno”.