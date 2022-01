Covid, Campania in “zona gialla” dal 17 gennaio: ecco cosa cambia

Da lunedì 17 gennaio anche la Campania sarà in “zona gialla”. Lo ha stabilito con propria ordinanza oggi pomeriggio il ministro della Salute, Roberto Speranza. – continua sotto –

Il cambio di colore era nell’aria, alla luce non solo dell’accresciuto numero di contagi ma anche per l’andamento di altri parametri quali l’Rt e l’occupazione di posti letto nelle terapie intensive e nelle degenze “ordinarie” Covid. Difatti, secondo le “regole” messe a punto dal Governo, si passa in “zona gialla” se l’incidenza dei nuovi contagi settimanali supera i 50 casi per 100mila abitanti; la percentuale di posti occupati in area medica supera il 15% dei posti disponibili; la percentuale di posti occupati in terapia intensiva è pari (o supera) al 10% dei posti disponibili.

Ma cosa cambia realmente per i cittadini della Campania a partire da lunedì prossimo? Sotto lo schema con le disposizioni.