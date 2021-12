“Gli enti religiosi tra diritto speciale, diritto comune e mercati”: convegno di studi all’Università “Vanvitelli”

Il 2 e 3 dicembre si svolgerà l’importante convegno di studi su “Gli enti religiosi tra diritto speciale, diritto comune e mercati”. L’iniziativa, promossa e coordinata dal professor Antonio Fuccillo, ordinario di Diritto ecclesiastico ed interculturale al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, vedrà la sessione inaugurale nell’aula magna della Curia vescovile di Caserta. I lavori riprenderanno il giorno seguente, a Santa Maria Capua Vetere, nell’Aulario del Dipartimento di Giurisprudenza. – continua sotto –

In merito a questa importante iniziativa scientifica, il prof Fuccillo ha evidenziato che “da tempo non si affronta in modo organico il tema degli enti religiosi in tutte le loro implicazioni giuridiche costitutive, organizzative, funzionali e tributarie. Gli ordinamenti religiosi e in primis il diritto canonico sono determinanti nella comprensione della struttura e della finalità degli enti religiosi. In effetti, tutte le confessioni religiose, dalle più importanti sotto il profilo numerico (chiesa cattolica, mondo musulmano, universo protestante), utilizzano varie forme organizzative sia quali loro enti strumentali sia nel Terzo Settore. A tutte queste tematiche sarà dedicato ampio spazio di riflessione”.

L’importanza scientifica dell’iniziativa ha ottenuto il patrocinio dell’Adec (Associazione dei docenti universitari della disciplina giuridica del fenomeno religioso) e assume rilevanza nazionale dato l’intervento di professori provenienti dalle più importanti università italiane che affronteranno il tema in maniera trasversale e multidisciplinare. Il Comitato organizzativo, diretto e coordinato dal professor Fuccillo, è composto dai professori Raffaele Santoro, Francesco Sorvillo, Miriam Abu Salem e Ludovica Decimo.