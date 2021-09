Carinaro, Moretti: “Nuovo anno scolastico segnerà ripartenza per i giovani e la società civile”

Carinaro (Caserta) – “L’inizio di questo nuovo anno scolastico rappresenta un punto di ripartenza essenziale per i giovani e la società civile tutta”. Lo sostiene il vicesindaco e assessore all’Istruzione, Mario Moretti, in una lettera indirizzata alla dirigenza, al corpo docente, personale scolastico, alunni e genitori dell’istituto comprensivo di Carinaro, guidato dal professor Ernesto Natale. – continua sotto –

Una nuova stagione scolastica che segna la ripresa della didattica in presenza, un momento di svolta e di rottura ideale rispetto agli ultimi due anni di scoramento a causa della pandemia da Covid- 19. “Lo sforzo – sottolinea Moretti – profuso in maniera sinergica dalle istituzioni a livello centrale e locale, da un lato, e dal personale scolastico, dall’altro, hanno consentito di porre un argine all’effetto destabilizzante provocato dalla pandemia. Non c’è dubbio, tuttavia, che purtroppo la diffusione del virus ha avuto dei riflessi negativi sulla società civile tutta riverberandosi in modo particolare con effetto a catena sulle famiglie e sulle nuove generazioni. C’è bisogno di ripartire, di buttare il cuore oltre l’ostacolo nella consapevolezza che il dolore delle perdite che in maniera diretta o riflessa abbiamo subìto può essere sublimato solo se troviamo la forza di ricominciare”. – continua sotto –

Da questo punto di vista, evidenzia il vicesindaco, “la scuola costituisce la sede elettiva di questa ripartenza. Gli alunni di ciascuna fascia di età rappresentano la proiezione di ciò che la società sarà in grado di offrire domani”. Ecco perché l’augurio che Moretti sente di fare a ciascuno di essi è “di avere coraggio e di non lasciarsi vivere passivamente mai, di vivere la scuola con curiosità, consapevoli che la socialità e l’apprendimento sono due momenti inscindibili del percorso evolutivo che ci trasforma costantemente in esseri evoluti”. – continua sotto –

E qui il delegato all’Istruzione della giunta presieduta dal sindaco Nicola Affinito rivolge un ringraziamento particolare al corpo docente ed al personale scolastico tutto “per come si è riusciti a gestire questo momento storico così delicato”. E, a nome di tutta l’amministrazione, rinnova la sua “disponibilità e vicinanza rispetto a tutte le problematiche che mi verranno sottoposte e che con lavoro di squadra riusciremo insieme a superare. Buon anno scolastico a tutti!”.