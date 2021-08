Gricignano – Ecoplus, per Lettieri quello del Comune è un diniego “light”

Gricignano (Caserta) – Il diniego dell’ufficio tecnico del Comune di Gricignano alla richiesta della “Ecoplus” di realizzare un impianto di trattamento rifiuti (110mila tonnellate all’anno) è troppo “leggero” secondo il consigliere di opposizione Vittorio Lettieri poiché, a suo avviso, “espone il fianco al ricorso da parte della società”. – continua sotto –

“Siamo stati presi in giro dal sindaco Santagata, perché tutto quello fatto fino a questo momento non è stato utilizzato per la difesa del nostro territorio”, è il giudizio di Lettieri che, in un video (guarda in alto), spiega come il diniego indichi la sola motivazione del “mancato parere del consorzio Asi Caserta” (deputato all’assegnazione dei suoli nella zona industriale di Gricignano, ndr.) “e non le altre motivazioni, ben più importanti, riguardanti la modifica dell’articolo 50 del regolamento edilizio, le norme restrittive del piano regolatore vigente e il fatto che quel terreno è a destinazione ‘servizi’ e non insediamenti industriali”. “Una leggerezza voluta?”, si chiede Lettieri che, sulle rassicurazioni, fornite dall’amministrazione comunale, di difendersi in giudizio contro un eventuale ricorso di Ecoplus, sottolinea che “la legge è chiara, le motivazioni non inserite nel diniego non potranno essere utilizzate in sede di giudizio”. – continua sotto –

“Sta di fatto – conclude il leader dell’opposizione – che, nonostante i numerosi incontri, anche alla presenza del comitato #Nobiodigestore, in cui il sindaco ripeteva sempre la stessa litania sui provvedimenti adottati dalla sua amministrazione, quest’ultimi non sono stati utilizzati per contrastare l’insediamento dell’ennesimo impianto di trattamento rifiuti. Una presa in giro nei confronti dell’intera cittadinanza”. IN ALTO IL VIDEO