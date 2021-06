Aversa, Lpcs: “Al Rione San Lorenzo torna la legalità grazie a noi”

Aversa (Caserta) – “Al Rione San Lorenzo torna la legalità grazie a noi”. Così il gruppo “La Politica Che Serve” sull’ottenuto riconoscimento, da parte della Regione, degli immobili di via San Lorenzo 75 come edilizia popolare. – continua sotto –

“La nostra amministrazione comunale – affermano i consiglieri comunali del gruppo, Mariano Scuotri, Paolo Cesaro, Antonio Andreozzi e Domenico Menale – è stata scelta dai cittadini per risolvere i problemi della città, affrontandoli alla radice, senza nascondere la polvere sotto il tappeto. Tra i grandi problemi ereditati c’era senza dubbio alcuno quello del complesso immobiliare di San Lorenzo. Una vera e propria bomba sociale pronta a esplodere, su cui già in passato è intervenuta la Corte dei Conti. Va, dunque, sottolineata l’importanza del lavoro svolto negli ultimi mesi con una costante interlocuzione con Regione Campania e Acer affinché gli immobili fossero riconosciuti come Edilizia residenziale popolare”. – continua sotto –

“Un riconoscimento – concludono – che permette anche di regolarizzare chi, occupante senza titolo, presenterà istanza e risulterà in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale. E’ un risultato storico per Aversa ma che rappresenta soltanto il primo passo verso il recupero del Rione San Lorenzo. E’ questa la strada giusta per cambiare la città”.