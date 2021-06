Strategia Nazionale per Aree Interne, Del Sesto: “Chiederò inclusione Alto Casertano”

Le recenti dichiarazioni del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, sulla costituzione di nuove aree nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (Snai), hanno riaperto, di fatto, le possibilità di candidatura nella programmazione 2021-2027 anche per l’Area Pilota S.T.S. A 10 “Matese”, alla quale afferiscono ben 17 comuni dell’Alto Casertano. I sindaci ne discuteranno domani pomeriggio in una videoconferenza con la sottosegretaria Dalila Nesci, organizzata dalla parlamentare casertana Margherita Del Sesto, membro della VII Commissione della Camera dei Deputati. – continua sotto –

“La Strategia Nazionale per le Aree Interne – dichiara Del Sesto – persegue il duplice obiettivo di garantire agli abitanti l’accessibilità ai servizi essenziali, come trasporto pubblico locale, istruzione e servizi socio-sanitari, nonché di promuovere azioni di sviluppo sostenibile, attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale e delle filiere produttive locali, anche allo scopo di contrastare il declino demografico che caratterizza tali territori”. – continua sotto –

L’Area Pilota S.T.S. A 10 “Matese” è composta dai comuni di: Ailano, Alife, Capriati al Volturno, Castello del Matese, Ciorlano, Fontegreca, Gallo Matese, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico, Sant’Angelo d’Alife e Valle Agricola. Si tratta, quindi, di un aggregato territoriale composto da 17 Comuni, di cui 10 classificati come Periferici, 3 come Centri e 4 come Intermedi. – continua sotto –

“Chiederò alla Sottosegretaria al Sud e alla Coesione Territoriale – conclude la parlamentare casertana – di verificare la possibilità di inserimento del versante casertano del Matese in tale Strategia, fondamentale per poter sanare le ataviche insufficienze ed inadeguatezze dei servizi essenziali territoriali”.