Parete, ritrovata la bambina scomparsa dopo furto in abitazione

Parete (Caserta) – Ritrovata la bambina albanese di 10 anni scomparsa dalla sua abitazione nel pomeriggio. Quando la polizia l’ha rintracciata vagava per strada. Sembra che già altre volte in passato avesse compiuto un gesto del genere. – continua sotto –

L’allarme era scattato dopo che un’abitazione del condominio in cui vive la bimba era stata messa a soqquadro, non è ancora chiaro se per un furto o per un atto vandalico. Dopo questo episodio si accertava anche l’assenza della bimba nella sua abitazione, vicina a quella in cui si era verificato il raid, e si ipotizzava un rapimento. Poi il ritrovamento della piccola. Si sarebbe trattato, pertanto, di una coincidenza. Intanto, sono in corso indagini per risalire ai responsabili del raid.