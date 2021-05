Funivia Stresa-Mottarone, precipita cabina: almeno 5 vittime, 2 bambini sono gravi

Grave incidente alla funivia Stresa-Mottarone, in provincia di Verbania-Cusio-Ossola, dove una cabina è precipitata in uno dei punti più alti del percorso, in cui l’impianto corre più staccato da terra. Almeno cinque le vittime. Altre tre persone sono giunte all’ospedale in codice rosso, tra queste due bambini. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e del soccorso alpino. – continua sotto –

Sembra che a bordo ci fossero undici persone. I tre feriti, compresi i due bambini, sono stati trasportati con le eliambulanze a Torino. Sembra che l’incidente sia stato causato dal cedimento di una fune nella parte più alta del tragitto che, partendo dal Lago Maggiore, raggiunge i 1.491 metri d’altezza. La corsa dura una ventina di minuti. – continua sotto –

La funivia parte da Stresa, sulla sponda piemontese del lago Maggiore e raggiunge una montagna sovrastante in un punto panoramico a circa 1.500 metri di altitudine. Una meta frequentatissima dai turisti sia in estate che in inverno, quando entrano in funzione alcune pista da sci. L’impianto era stato riaperto il 24 aprile, al termine del secondo lockdown ed era stato sottoposto a lavori di ristrutturazione nel 2016: era stata eseguita anche una magnetoscopia sulle funi per verificarne la tenuta. Le cabine erano state smontate, ricondizionate e rimontate con impianto acustico e videocamera di sorveglianza a bordo. I lavori di revisione tecnica dell’impianto sono costati 4 milioni e 400 mila euro, finanziati dalla Regione Piemonte, dal Comune di Stresa, e dalla società di gestione.