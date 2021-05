Covid nel Casertano, 19 maggio: prosegue calo positivi, 225 guariti e zero decessi

Non si arresta il calo dei positivi al Covid-19 in provincia di Caserta. Sono 4698, al 19 maggio, gli attuali positivi: 120 in meno rispetto al giorno 18. Altri 225 i guariti. Zero i decessi, un dato confortante dopo le 12 vittime registrate nel giorno precedente. E’ al 5% la percentuale dei casi positivi sul totale dei tamponi processati. Guarda i dati comune per comune: clicca qui – continua sotto –

Intanto, prosegue spedita la campagna vaccinale. Si è concluso alle sei di stamani, con 5.700 dosi di vaccino somministrate in 24 ore, l’Astra Day – il secondo in una settimana – organizzato dall’Asl all’hub della caserma Ferrari Orsi di Caserta, sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi. Quasi tutti under 30 i vaccinati – l’età media è stata di poco inferiore ai 28 anni – con circa 300 persone che si erano prenotate ma non si sono presentate. E dalle 7.30 di oggi è in corso il Moderna Day, alla Brigata Garibaldi e anche agli altri hub vaccinali dislocati nel Casertano, riservato agli over 65 che si sono prenotati nei giorni scorsi: circa 4mila.