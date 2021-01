Carinaro, concorso fotografico natalizio: Pro Loco premia vincitori

Carinaro (Caserta) – Martedì 12 gennaio, alle ore 17, nell’aula consiliare del Comune di Carinaro, si terrà la premiazione dei vincitori dei vari concorsi promossi dalla Pro Loco Carinaro “Sant’Eufemia” nell’ambito del programma di iniziative per le ricorrenze natalizie col patrocinio dall’amministrazione comunale di Carinaro e con il contributo della Camera di Commercio di Caserta. – continua sotto –

Per il concorso “Scatta la foto” i cittadini carinaresi dalle proprie abitazioni hanno realizzato immagini per vincere nelle rispettive categorie per il miglior Presepe e per il più bell’Albero di Natale. Per la sezione presepi primo classificato Robert Visco, secondo Nicola Di Grazia e terzo Pio Romualdo Carbone. Per la sezione Alberi di Natale primo classificato Antonio Rispo, secondo Emilio Guida e terzo Tommaso Belardo. La premiazione si terrà nel rispetto delle norme anti Covid. Presenzieranno i rappresentanti della Pro Loco, il sindaco Nicola Affinito ed esponenti dell’amministrazione comunale. – continua sotto –

“Un avvenimento eccezionale quello di quest’anno – dichiara Raffaele Compagnone, presidente della Pro Loco carinarese – che, nonostante il periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, ha reso protagonisti molti nostri concittadini”. “Mi corre l’obbligo – conclude Compagnone – di ringraziare tutti i cittadini di Carinaro, l’Amministrazione Comunale, la Camera di Commercio di Caserta e tutti di soci della nostra Pro Loco che anche quest’anno non hanno fatto mancare il loro sostegno”.