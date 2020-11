Covid, 28.244 nuovi casi e altri 353 decessi in Italia. +203 in terapia intensiva

In Italia ci sono 28.244 nuovi casi di coronavirus a fronte di 182.287 tamponi effettuati (mentre lunedì i positivi in più erano stati 22.253 su 135.731 tamponi). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 353 decessi (contro i 233 del giorno precedente), per un totale che arriva a 39.412. Gli attualmente positivi superano i 400mila e arrivano a 418.142 (+21.630 rispetto a lunedì). I guariti e dimessi sono 302.275 (+6.258). Il rapporto tra positivi e tamponi è di circa il 15,5% nelle ultime 24 ore, in base ai dati del ministero della Salute, in calo rispetto a ieri quando si era attestato quasi al 16,4%.

Sono 1.477 i pazienti Covid ricoverati nelle ultime 24 ore nei reparti non intensivi, per un totale di 23.339. Nelle terapie intensive, invece, l’aumento è di 203 pazienti in un solo giorno, per un totale di 2.225. In isolamento domiciliare ci sono ora 394.803 persone, in aumento di 20.153 unità. Le Regioni più colpite restano: Lombardia (+6.804), Piemonte (+3.169) e Campania (+2.971). Seguono Toscana (+2.336), Veneto (+2.298), Lazio (+2.209), Emilia Romagna (+1.912).