Napoli, il corto “Le Mosche” pluripremiato alla Mostra del Cinema di Venezia

Napoli – Si intitola “Le Mosche”, il cortometraggio prodotto dalla società di produzione cinematografica “Open Mind Film”, in collaborazione con la scuola di formazione cinematografica “Napoli Film Academy” e con regia di Edgardo Pistone, pluripremiato a settembre con i riconoscimenti per la miglior regia alla Settimana internazionale della Critica della 77esima Mostra del Cinema di Venezia e con il Premio Campania 2020.

Il film racconta le avventure di un gruppo di ragazzi abbandonati a se stessi, mentre la vita scorre indisturbata. In balia dei demoni della crescita, della loro fantasia e della loro tracotanza, i ragazzi, come mosche che ronzano dal marciume alla seta, si trascinano verso un epilogo tragico e irreparabile. La proiezione del corto è avvenuta a Napoli, da Foqus, la Fondazione “Quartieri Spagnoli onlus”, alla presenza del regista Edgardo Pistone, dei produttori Luca Zingone e Sergio Panariello, gli attori protagonisti, e dei rappresentanti delle associazioni che hanno promosso il progetto. Intervenuti anche il sindaco Luigi De Magistris e Monica Buonanno, assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli che ha finanziato il progetto “Attivazione”. IN ALTO IL VIDEO