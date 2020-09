Elezioni Cesa, Borzacchiello presenta candidatura con Palmeri e Guida

Cesa (Caserta) – Giovedì 3 settembre, alle ore 19, a Cesa, avrà luogo la presentazione del candidato al Consiglio Comunale di Cesa Antonio Borzacchiello dove per l’occasione saranno presentate ai cittadini le “10 idee” che il giovane ha raccolto in queste settimane con il movimento giovanile Futuro Cesano e che sono state inoltre inserite nel programma elettorale della lista “Nuova Primavera Cesana – Enzo Guida Sindaco”. Al fianco del candidato cesano ci saranno l’assessore regionale al Lavoro e al Personale Sonia Palmeri, candidata al Consiglio Regionale della Campania con la lista “De Luca Presidente”, ed il candidato sindaco Enzo Guida.

“Vi aspetto allo Chalet il Barroccio – fa sapere Borzacchiello – per presentarmi ai cittadini e ad i giovani. Ci confronteremo soprattutto sul programma elettorale e sulle proposte per Cesa e per i giovani. Con l’assessore Sonia Palmeri parleremo inoltre del futuro della nostra Regione e delle tante opportunità che l’Assessorato al lavoro ha messo in campo per la realtà giovanile. Cesa e la Campania saranno legate da una stretta collaborazione che favorirà i giovani del nostro territorio”. “Giovani, Lavoro, Sviluppo e Futuro. – conclude il candidato – Sono queste le priorità che porteremo avanti con forza e determinazione, in stretta sinergia con l’Assessorato al Lavoro della Regione Campania”.